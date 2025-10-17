ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови съкращения в полетите на Ryanair
Автор: Росица Чинова 09:17
©
Ирландската нискотарифна авиокомпания Ryanair обяви значително намаление на зимния си график за полети в Германия, като посочи като причина неспособността на германските власти да намалят високите летищни такси. Това предава британската медия The Independent.

Решението ще доведе до загубата на 800 000 места и отмяната на 24 маршрута от и до девет летища, сред които Берлин, Хамбург и Меминген. Така капацитетът на авиопревозвача ще бъде намален под нивата от предходната зима. Освен това летищата в Дортмунд, Дрезден и Лайпциг ще останат затворени, потвърдиха от компанията.

Главният маркетинг директор на Ryanair, Дара Брейди, определи съкращенията като "напълно предотвратими" и призова германския министър на транспорта Патрик Шнидер да "предприеме спешни действия за реформиране на затруднената германска авиационна система". По-рано Ryanair предупреди, че ще прехвърли капацитета си към други страни от ЕС, ако германското правителство не отмени увеличението на авиационния данък от май 2024 г. и не намали таксите за контрол на въздушното движение.

"Поради прекомерните разходи за достъп, Германия е възстановила едва 88% от нивата на въздушния си трафик отпреди пандемията - най-слабото възстановяване сред всички големи европейски пазари."

Според него, докато не се предприемат мерки за справянето с прекомерния и растящ авиационен данък, високите такси за управление на полетите, сигурността и летищната инфраструктура, въздушният трафик в Германия ще продължи да намалява. Това, според Ryanair, ще позволи на други по-конкурентни европейски пазари, където няма авиационен данък, да се възползват от ускорения растеж - за сметка на Германия.

"Ryanair отново призовава министъра на транспорта Патрик Шнидер да предприеме незабавни действия за реформирането на неефективната система за въздушен транспорт в страната, като намали прекомерните разходи за достъп, които - в съчетание с монопола на Lufthansa и високите тарифи - принуждават германските граждани и туристи да плащат най-високите самолетни билети в Европа."

Припомняме, че съкращенията в Германия идват малко след като Ryanair потвърди, че ще намали с 1,2 милиона броя местата по испанския си летен график за следващата година. Причината отново са високите регионални летищни такси.

Според Ryanair испанският летищен оператор Aena "продължава да повишава неконкурентните летищни такси на предимно празните регионални летища в Испания".


