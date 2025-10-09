ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Нови, строги правила променят пластмасовите бутилки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:56Коментари (0)271
©
Пластмасовите бутилки, които купуваме всеки ден, вече не са същите.

След дълги дебати Европейският съюз въведе нови, строги правила, които променят изцяло дизайна и състава им. Целта е една – по-малко отпадъци в природата и по-устойчиво производство.

Промените вече са факт и в България, като засягат всички производители на напитки.

1. Край на изгубените капачки

Най-видимата новост, която вече е по магазините, са прикрепените към бутилката капачки. От 2024 г. всички пластмасови бутилки и опаковки за напитки до 3 литра задължително се произвеждат по този начин. Идеята е проста – когато капачката остава свързана с бутилката, тя не се губи и не замърсява околната среда. Според данни на ЕС именно малките пластмасови капачки са сред най-често намираните отпадъци по плажовете. Новото изискване улеснява и рециклирането, тъй като цялата опаковка се събира и обработва заедно.

2. Задължително повече рециклирана пластмаса

Другата ключова промяна е в самия материал. ЕС налага по-строги изисквания за т.нар. кръгова икономика:

-До 2025 г. всички PET бутилки трябва да съдържат минимум 25% рециклирана пластмаса.

-До 2030 г. този процент се вдига на най-малко 30%.

Така постепенно се намалява зависимостта от производството на "нова" пластмаса от нефт. Производителите вече разработват и бутилки с по-тънки стени, които са по-леки и намаляват въглеродните емисии при транспорт.

Потребителите недоволстват, но промяната е необратима

Не всички приемат нововъведенията гладко. Много потребители вече се оплакват, че новите прикрепени капачки са неудобни, особено при пиене в движение или от шофьори. За възрастни хора отварянето също може да се окаже предизвикателство. От своя страна, производителите трябваше да инвестират милиони евро в нови машини и поточни линии, за да отговорят на изискванията.

Преходът у нас вече е в ход. Всички големи производители на вода и безалкохолни напитки пуснаха на пазара бутилки с новите капачки. Паралелно с това се разширява и мрежата от автомати за обратно изкупуване на опаковки, които връщат милиони бутилки и кенове обратно в производството. Моделът "от бутилка в бутилка" – използването на рециклиран материал за направата на нови опаковки – постепенно се превръща в стандарт и в България.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Мощно земетресение разтърси съседите
08:07 / 09.10.2025
В Гърция: Стига! Вече просто не издържаме!
12:01 / 07.10.2025
Bloomberg: Близки до Тръмп оказват натиск върху Нобеловия комитет...
11:14 / 05.10.2025
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедст...
08:20 / 05.10.2025
Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир
17:13 / 04.10.2025
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:56 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: