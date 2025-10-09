Нови, строги правила променят пластмасовите бутилки

© Пластмасовите бутилки, които купуваме всеки ден, вече не са същите.



След дълги дебати Европейският съюз въведе нови, строги правила, които променят изцяло дизайна и състава им. Целта е една – по-малко отпадъци в природата и по-устойчиво производство.



Промените вече са факт и в България, като засягат всички производители на напитки.



1. Край на изгубените капачки



Най-видимата новост, която вече е по магазините, са прикрепените към бутилката капачки. От 2024 г. всички пластмасови бутилки и опаковки за напитки до 3 литра задължително се произвеждат по този начин. Идеята е проста – когато капачката остава свързана с бутилката, тя не се губи и не замърсява околната среда. Според данни на ЕС именно малките пластмасови капачки са сред най-често намираните отпадъци по плажовете. Новото изискване улеснява и рециклирането, тъй като цялата опаковка се събира и обработва заедно.



2. Задължително повече рециклирана пластмаса



Другата ключова промяна е в самия материал. ЕС налага по-строги изисквания за т.нар. кръгова икономика:



-До 2025 г. всички PET бутилки трябва да съдържат минимум 25% рециклирана пластмаса.



-До 2030 г. този процент се вдига на най-малко 30%.



Така постепенно се намалява зависимостта от производството на "нова" пластмаса от нефт. Производителите вече разработват и бутилки с по-тънки стени, които са по-леки и намаляват въглеродните емисии при транспорт.



Потребителите недоволстват, но промяната е необратима



Не всички приемат нововъведенията гладко. Много потребители вече се оплакват, че новите прикрепени капачки са неудобни, особено при пиене в движение или от шофьори. За възрастни хора отварянето също може да се окаже предизвикателство. От своя страна, производителите трябваше да инвестират милиони евро в нови машини и поточни линии, за да отговорят на изискванията.



Преходът у нас вече е в ход. Всички големи производители на вода и безалкохолни напитки пуснаха на пазара бутилки с новите капачки. Паралелно с това се разширява и мрежата от автомати за обратно изкупуване на опаковки, които връщат милиони бутилки и кенове обратно в производството. Моделът "от бутилка в бутилка" – използването на рециклиран материал за направата на нови опаковки – постепенно се превръща в стандарт и в България.



