ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Нова заплаха тлее под земята на Балканите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:12Коментари (0)164
© MeteoBalkans
Докато светът следи горските пожари, един по-тих, но не по-малко опасен враг се разгаря под земята. Учени от България, Гърция и Сърбия съобщават за зачестили случаи на подземни пожари – тлеещи огнища в торфени и въглищни пластове, които могат да горят с години, без да бъдат забелязани, съобщават от Meteo Balkans.

Подобни пожари не приличат на обикновените. Няма пламъци, няма светлина – само дим, мирис на сяра и бавно тление, което отделя метан, въглероден оксид и серни съединения. Те се появяват най-често след дълги суши, когато влагата в почвата изчезне, а натрупаната топлина от разлагащата се органична материя подпали земята отвътре.

"Проблемът е, че тези пожари не могат просто да бъдат изгасени – те мигрират под земята. Веднъж запалени, могат да се разпространят на километри, изяждайки кислорода в почвата,“ обяснява д-р Мария Цокова от Геологическия институт при БАН.

Балканите се очертават като нова рискова зона. Регионът попада в т.нар. "средиземноморски пояс на тлеене“, където горещите лета и сухите зими създават идеални условия за подземно горене. Случаи вече са регистрирани в Северна Гърция около Кавала и в Сърбия – край Бор и Лазаревац, райони, богати на въглищни пластове и торф.

В България учените отчитат аномалии в почвените газове около Перник, Бобов дол и Девня – високи нива на метан и серен диоксид без видими пожари на повърхността, което е типичен признак за подземно тление.

Опасността от тези пожари не се изчерпва само със замърсяването на въздуха. Те разрушават почвената структура, причиняват пропадания и отделят огромни количества въглероден диоксид – правейки ги невидими участници в климатичната криза. Според изчисленията, един средно голям подземен пожар може да отдели толкова емисии, колкото малък град за година.

Много от тези пожари започват след човешка намеса – изгаряне на отпадъци, минни дейности или недобре изгасени горски огнища. Климатичните промени само влошават ситуацията, тъй като по-дългите сухи периоди и високите температури изсушават почвите и ги превръщат в гориво.

"Вече не става дума само за горски пожари – самата почва започва да гори,“ предупреждава проф. Никола Димитров от Белградския университет.

Според експертите, решение почти няма. Подземните пожари се гасят трудно – често единственият изход е да бъдат изолирани и оставени да изгорят сами, като се следи посоката им. В някои случаи се използва инжектиране на азот или вода под налягане, но методът е скъп и неефективен при дълбоки огнища.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Зеленски: Украйна се изправя пред труден избор
18:37 / 21.11.2025
Зеленски получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Р...
19:34 / 20.11.2025
Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на "Лукойл"...
18:59 / 20.11.2025
Еврокомисията с предложение за пенсиите
14:28 / 20.11.2025
Ryanair: Безпрецедентно решение, ще го обжалваме!
09:17 / 19.11.2025
Четиричленно семейство почина в хотел в Истанбул
11:06 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Реформи в БДЖ
Борба за почистването на Пловдив
Бури и градушки 2025 г.
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: