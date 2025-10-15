Нов скандал около Шумахер: Медицинска сестра твърди, че е изнасилена в дома на пилота

© Седемкратният шампион във Формула 1 Михаел Шумахер претърпя сериозен инцидент при каране на ски през 2013 г. Семейството му пази всяка информация около шампиона в тайна, но накои новини успяват да си проправят път. Последната предзвика широк отзвук в медиите. А именно, че състезател, за когото се твърди, че е добър приятел на сина на Шумахер, е изправен пред сериозни обвинения в изнасилване. Обвиненето е отправено от една от медицинските сестри, които се грижат за легендата на Формула 1, пише The Sun.



Неназованият австралийски пилот, близък приятел на сина на Шумахер, Мик, е обвинен в изнасилване на медицинска сестра, докато е пребивавал в семейния дом в Гланд, Швейцария, според прокурорите.



Тези обвинения датират от 2019 г., но едва сега излизат наяве. Според прокуратурата, пилотът, който е в края на тридесетте си години, е отсядал в имота и е изнасилил медицинска сестра.



Предполагаемата жертва е медицинска сестра на около 30 години, която се е грижила за Шумахер след тежкия инцидент през 2013 г. Въпреки че името на обвиняемия не е разкрито, докладите сочат, че той е професионален пилот на едноместен автомобил. Никой от членовете на семейство Шумахер не е замесен в тези обвинения.



Припомняме, че състоянието на Михаел Шумахер остава строго пазена семейна тайна и само трима души имат достъп до къщата му в Майорка. Миналата година се носеха слухове, че е присъствал на сватбата на дъщеря си Джина, но по-късно това беше опровергано.