Нов мощен трус от 6.4 по скалата на Рихтер удари Япония
Автор: Борислава Благоева 13:35Коментари (0)71
Земетресение с магнитуд 6.4 по скалата на Рихтер разтърси североизточното крайбрежие на остров Хоншу, Япония. Това съобщи метеорологичната агенция на страната.

Трусът е регистриран на 191 км източно от Мориока, Япония. Земетресението е било на дълбочина 10 метра. Слаби трусове са били усетени и в Токио. Няма данни за жертви или щети.

Това е второто по сила земетресение, което удря острова. По-рано земетресение с магнитуд 6.8 удари източния бряг на остров Хоншу.

Малко по-късно след него острова бе ударен от 5 вторични труса с магнитуд между 5.2-5.9 по Рихтер.


