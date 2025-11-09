Нов мощен трус от 6.4 по скалата на Рихтер удари Япония

© Земетресение с магнитуд 6.4 по скалата на Рихтер разтърси североизточното крайбрежие на остров Хоншу, Япония. Това съобщи метеорологичната агенция на страната.



Трусът е регистриран на 191 км източно от Мориока, Япония. Земетресението е било на дълбочина 10 метра. Слаби трусове са били усетени и в Токио. Няма данни за жертви или щети.



Това е второто по сила земетресение, което удря острова. По-рано земетресение с магнитуд 6.8 удари източния бряг на остров Хоншу.



Малко по-късно след него острова бе ударен от 5 вторични труса с магнитуд между 5.2-5.9 по Рихтер.