ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Неизвестни лица нападнаха полицейското управление в Атина с коктейли Молотов
Според съобщенията, нападението е станало малко преди 20:00 часа местно време, когато група от най-малко шест души се е приближила до сградата и е хвърлила пет коктейла Молотов. Гръцките власти обявиха, че при атаката няма пострадали. Входа на сградата и паркиран автомобил до нея са с нанесени щети.
Извършителите са си тръгнали веднага след нападението в неизвестна посока, преди полицията да успее да реагира.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатл...
17:14 / 07.12.2025
Френски медии: Тегне ли проклятие над Лувъра?
16:06 / 07.12.2025
Кристин Лагард: Остават само 25 дни до присъединяването на Българ...
14:11 / 07.12.2025
Муцунски: България няма желание за диалог
10:22 / 07.12.2025
Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките ...
10:22 / 07.12.2025
Силно земетресение разтресе Гърция
08:39 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS