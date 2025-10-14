ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нашествие от безсмъртни дървеници подлуди страна в Европа
Според експерти новото поколение дървеници ще бъде изключително силно и почти невъзможно да бъде унищожено с традиционни химикали.
"Открихме, че дървениците стават устойчиви на професионални инсектициди“, каза Джеймс Роудс, представител на компания за борба с вредителите.
Той обясни, че най-устойчивите индивиди от предишни поколения дървеници са оцелели и сега са произвели още по-устойчиво потомство.
"Това е постепенен процес, но след като се развие резистентност, химикалите просто спират да действат“, каза Роудс, цитиран от Блиц.
Според Daily Star мравките от вида Tapinoma magnum също представляват заплаха за жителите на Британските острови. Преди това са се срещали само в Южна Европа и Африка, но напоследък все по-често се появяват в централните и северните части на ЕС.
Тези мравки копаят тунели под земята, разрушават пътни настилки и понякога прегризват електропроводи, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в населените райони.
По-рано беше съобщено, че през есента на 2025 г. жителите на САЩ може да се сблъскат с необичайно висок брой тарантули. Членестоногите ще бъдат особено многобройни в югозападните и западните щати.
