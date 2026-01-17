ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нашенци са хвърляли снежни топки по сръбска фолклегенда
Те са били част от групата протестиращи срещу хонорара на певицата от 40 хиляди евро, недоволни от това, че властите дават пари за забавление, а в същото време много населени места в района са без ток и бедстват. "Те развалят всеки празник, Ана Бекута не им пречи тук. Пречат на сръбската Нова година, правят всичко това по заповед на тези, които им плащат. Но определено са малцинство. В Чачак имаше около двайсет от тях. Водеше ги онази мъченица Славица Българка“, пише потребител на Х към видео от протеста срещу певицата.
Микробус
Протестиращите започнаха да хвърлят снежни топки и бутилки по Ана Бекута, а тя от своя страна се развика на полицията да вземе мерки. "Хора, какво правите, аз само си върша работата", провикна се тя от сцената. По време на инцидента част от техническото оборудване е повредено, а певицата се оттегли зад сцената, а след това пя и в микробус от съображения за безопасност. Шоуто обаче продължи и изпълнителката на "Пий, ако ти се пие“ пя за събралите се граждани от микробуса, което предизвиква аплодисменти и подкрепа от част от публиката, но и неодобрение от други. След това тя се обърна към публиката, подчертавайки, че действията на отделни лица не трябва да се приписват на целия град. "Това не са хората на Чачак", каза тя, благодарейки на всички, които са останали да я подкрепят, пише "Телеграф".
Респект
От сцената, а след това и по време на обръщението си към публиката тя отправя остро послание към причинителите на инцидента, като апелира към съответните органи да реагират, подчертавайки, че сигурността по време на изпълнението е била сериозно нарушена. "Ана Бекута е толкова смела, респект към нея, не искаше да бяга, не искаше да спре концерта, няма да иска да се скрие и да се изправи пред терора и диваците“, написа президентът Александър Вучич, а много от колежките й осъдиха вандалския акт, определяйки певицата като национално богатство.
