Най-после Евростат ни сложи на второ място в положителна класация
Автор: Десислава Томева 17:19Коментари (1)256
© Фокус
През септември 2025 г. обемът на търговията на дребно нарасна с 0,1% в еврозоната и с 0,2% в ЕС. Това сочат данните на Евростат, цитирани от "Фокус".

През октомври 2025 г., в сравнение с октомври 2024 г., календарно коригираният индекс на продажбите на дребно се е увеличил с 1,5% в еврозоната и с 1,6% в ЕС.

Сред държавите членки, за които има налични данни за най-високите месечни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Люксембург (+3,6%), Естония (+1,7%) и Хърватия (+1,4%). Най-големите намаления са наблюдавани в Белгия (-1,3%), Австрия (-0,6%), Ирландия и Швеция (и двете -0,4%).

В ЕС обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,5%, за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,4%,

за автомобилно гориво в специализирани магазини с 2,6%.

Сред държавите членки, за които има налични данни за най-високите годишни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Кипър (+9,9%), България (+7,4%) и Малта (+6,2%). Намаления са наблюдавани в Люксембург (-0,8%), Австрия (-0,6%) и Белгия (-0,1%).

В еврозоната през октомври 2025 г., в сравнение с октомври 2024 г., обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,9%, за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,1%, за автомобилно гориво в специализирани магазини с 1,8%.







Aнонимен
преди 29 мин.
0
 
 
И какво му е положителното!? Изводът е, че при спекулативно, изкуствено завишени цени на стоките, само идиотите купуват повече.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

