ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Най-после Евростат ни сложи на второ място в положителна класация
През октомври 2025 г., в сравнение с октомври 2024 г., календарно коригираният индекс на продажбите на дребно се е увеличил с 1,5% в еврозоната и с 1,6% в ЕС.
Сред държавите членки, за които има налични данни за най-високите месечни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Люксембург (+3,6%), Естония (+1,7%) и Хърватия (+1,4%). Най-големите намаления са наблюдавани в Белгия (-1,3%), Австрия (-0,6%), Ирландия и Швеция (и двете -0,4%).
В ЕС обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,5%, за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,4%,
за автомобилно гориво в специализирани магазини с 2,6%.
Сред държавите членки, за които има налични данни за най-високите годишни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Кипър (+9,9%), България (+7,4%) и Малта (+6,2%). Намаления са наблюдавани в Люксембург (-0,8%), Австрия (-0,6%) и Белгия (-0,1%).
В еврозоната през октомври 2025 г., в сравнение с октомври 2024 г., обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,9%, за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,1%, за автомобилно гориво в специализирани магазини с 1,8%.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 29 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Федерика Могерини след ареста си: Невинна съм!
23:02 / 03.12.2025
Производител: Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си ка...
10:26 / 01.12.2025
Една от най-големите коледни атракции в Европа тази година е на п...
18:15 / 30.11.2025
Земетресение в Турция
13:03 / 30.11.2025
Нова беда сполетя Гърция
18:35 / 29.11.2025
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
13:05 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS