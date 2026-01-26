Най-малко седем загинали при снежната буря в САЩ

© Най-малко седем души са загинали в резултат на изключително студеното време с обилни снеговалежи, което обхвана САЩ, съобщи CNN в неделя.



Според последните данни над 900 000 абонати са останали без електроенергия в източната и югоизточната част на страната. Най-силно от прекъсването на електрозахранването е засегнат щат Тенеси.



В много големи градове са отменени занятия в училищата в понеделник. Освен това Бостънският университет, Университетът Брауновски, Университетът на Джорджия и други висши учебни заведения обявиха преминаване към дистанционно обучение.



Поради снежната буря в периода от събота до понеделник бяха отменени над 16 000 полета. Около 10 000 от тях бяха в неделя. Според агенция Bloomberg това е най-високият показател за отменени полети в САЩ от началото на пандемията от коронавирусна инфекция.



Очаква се студеното време да се запази в значителна част от САЩ в началото на следващата седмица.