|Най-малко седем загинали при снежната буря в САЩ
Според последните данни над 900 000 абонати са останали без електроенергия в източната и югоизточната част на страната. Най-силно от прекъсването на електрозахранването е засегнат щат Тенеси.
В много големи градове са отменени занятия в училищата в понеделник. Освен това Бостънският университет, Университетът Брауновски, Университетът на Джорджия и други висши учебни заведения обявиха преминаване към дистанционно обучение.
Поради снежната буря в периода от събота до понеделник бяха отменени над 16 000 полета. Около 10 000 от тях бяха в неделя. Според агенция Bloomberg това е най-високият показател за отменени полети в САЩ от началото на пандемията от коронавирусна инфекция.
Очаква се студеното време да се запази в значителна част от САЩ в началото на следващата седмица.
