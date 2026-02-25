ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-големият производител на картофи в ЕС раздаде хиляди тонове след рекорден добив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:56Коментари (0)341
©
Германия, най-големият производител на картофи в Европейския съюз, преживява истинско "картофено наводнение“ - или както местните го наричат, Kartoffel-Flut. Страната отчита най-богатата си реколта от едно поколение насам, благодарение на оптималните климатични условия и разширените площи със засадени картофи.

Миналогодишният добив е бил със 17% над дългосрочната средна стойност. Изобилието не е изолирано явление - Белгия, Франция и Нидерландия също отчитат отлични резултати.

Излишъците достигат впечатляващи размери. Ферма край Лайпциг обяви, че разполага с 4000 тона излишна продукция и започна да я раздава безплатно. Само в Берлин бяха създадени около 200 пункта за разпространение.

Популярният берлински ресторант Gasthaus Mutter Hoppe също се включи в инициативата, предоставяйки тон картофи за гражданите. По думите на сервитьорка, количеството "е свършило за броени дни“.

Организацията Berliner Tafel е получила 22 тона картофи. От даренията са се възползвали училища, приюти за бездомни, както и зоологическата градина в столицата.

Картофът е една от най-ценните хранителни култури в света. Освен че се съхранява дълго време, той е засищащ, калоричен и изключително универсален в кулинарията. Германската кухня традиционно включва картофени кнедли и палачинки, а в рамките на инициативата за раздаване бе стартирано и кулинарно предизвикателство с рецепти за супи, салати и други ястия.

След като испанските конкистадори откриват картофа в Андите през XVI век, той постепенно се превръща в основна храна в Европа и по света. Днес картофите изхранват над 1 милиард души в повече от 150 държави.

Още през XVIII век значението на картофа е осъзнато от владетелите. През 1756 г. Фридрих Велики издава т.нар. "картофен указ“, който задължава фермерите да засаждат картофи на поне една десета от земята си. Според легендите кралската гвардия охранявала картофените ниви, за да убеди селяните, че това е ценна култура.

Днес посетителите на двореца Сансуси в Потсдам оставят картофи на гроба на пруския крал в знак на почит.







