ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Най-добрата страна в света за пенсиониране се намира в Европа
Ако си представяте пенсионирането като спокойно време, изпълнено с разходки, добра храна и минимален стрес, тогава един малък европейски град сякаш е в състояние да ви убеди да се преместите там. Малкият, но красив Люксембург отново е начело на Глобалния индекс за пенсиониране на Natixis за 2025 г., като за втора поредна година е заемал титлата на най-добрата страна за пенсиониране по отношение на здравето, предаде gazzetta.gr.
Класацията се основава на три ключови фактора: продължителност на живота, разходи за здравеопазване на глава от населението и разходи за частно здравеопазване. И във всички тях Люксембург се представя изключително добре. Страната дори отбеляза увеличение на продължителността на живота с четири процентни пункта и най-висок резултат по здравно осигуряване.
Но отвъд статистиката, Люксембург предлага нещо по-съществено: качество на живот, изпълнено с мир и сигурност. Според данни на Световната здравна организация, страната има изключително ниски нива на здравни рискове, малко пътнотранспортни произшествия (само 3,9 на 100 000 жители) и нула случаи на случайно отравяне. Дори процентът на убийствата непрекъснато намалява през последните години, което го прави едно от най- безопасните места за живеене в Европа.
И не става въпрос само за безопасност. Люксембург успява да съчетае съвременния мултикултурализъм с чара на малка европейска столица. С три официални езика – люксембургски, френски и немски – и голям процент от жителите, които говорят английски, да се почувствате "като у дома“ е по-лесно, отколкото си мислите. А ако обичате добрата храна, музеите, замъците и спокойните пейзажи, страната обещава ежедневие, което се усеща по-скоро като... продължителна ваканция.
В тазгодишния списък след Люксембург са Ирландия, Швеция, Норвегия и Швейцария. Заслужава да се отбележи обаче, че Кипър постоянно се изкачва в класацията през последните три години и тази година го виждаме на 19-та позиция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Лекарства за високо кръвно, използвани от милиони, повишават риск...
22:58 / 14.10.2025
Тръмп: Разочарован съм от Путин
22:40 / 14.10.2025
Фон дер Лайен посети Сърбия
23:08 / 14.10.2025
Ограничават достъпа до Instagram
18:55 / 14.10.2025
Почина Панчо от ДНК
14:17 / 14.10.2025
Почина главен заподозрян за пожара в дискотеката в Кочани
13:35 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS