ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Най-богатата принцеса в Европа се омъжи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:54Коментари (0)510
© БТА
Принцеса Мари Каролин от Лихтенщайн се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер във Вадуц, предаде ДПА.  28-годишната внучка на монарха на Лихтенщайн Ханс-Адам Втори е определена от швейцарския таблоид "Блик" като "най-богатата принцеса в Европа".

Тя се омъжи за 34-годишния венецуелец в катедралата "Свети Флорин" в столицата на Лихтенщайн, в събота. Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия. 

Лихтенщайн се счита за много богато благодарение на активите в областта на недвижимите имоти, банковото дело и горското стопанство.  Разположена в сърцето на Алпите, страната се простира на площ от едва 160 квадратни километра и има население от 40 000 души, припомня ДПА, цитирани от БТА.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
09:31 / 31.08.2025
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
22:02 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:39 / 29.08.2025
Малка градска къща за около 150 000 евро, а вила с басейн между 4...
10:53 / 28.08.2025
Тръмп обвини Сорос в подкрепа на протестите в САЩ, заплаши го със...
22:52 / 27.08.2025
Две деца са убити при стрелба в католическо училище в САЩ
20:00 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
08:44 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожар в Цалапица
Хороскоп за деня
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: