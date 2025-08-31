ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-богатата принцеса в Европа се омъжи
Тя се омъжи за 34-годишния венецуелец в катедралата "Свети Флорин" в столицата на Лихтенщайн, в събота. Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия.
Лихтенщайн се счита за много богато благодарение на активите в областта на недвижимите имоти, банковото дело и горското стопанство. Разположена в сърцето на Алпите, страната се простира на площ от едва 160 квадратни километра и има население от 40 000 души, припомня ДПА, цитирани от БТА.
