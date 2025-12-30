ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Над сто души заседнаха в кабинков лифт в Италия след инцидент
Местни медии съобщават, че кабината е пристигнала на гарата на надморска височина от над 2,7 км твърде бързо. След инцидента околните ски писти бяха затворени, а работата по самия лифт беше спряна.
Въздушна линейка транспортира шестима души, ранени при инцидента.
Кабинковата линия, построена през 1962 г., е претърпяла основен ремонт в началото на 2023 г., включително подмяна на двигатели, макари и кабини.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин
17:35 / 29.12.2025
Антъни Джошуа ранен в автомобилна катастрофа, други двама са заги...
16:07 / 29.12.2025
Тръмп след преговорите със Зеленски: Постигнахме голям напредък
08:59 / 29.12.2025
Броят на милиардерите в световен мащаб се е увеличил
17:15 / 28.12.2025
Мъжът, намушкал три жени в парижкото метро, е преместен в психиат...
15:18 / 28.12.2025
Гърция повишава пътните такси
13:39 / 28.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS