Над сто души заседнаха в кабинков лифт в Италия след инцидент

© Около сто души бяха блокирани на кабинковия лифт Макуняга в Пиемонт след инцидент, съобщава Daily Mail.



Местни медии съобщават, че кабината е пристигнала на гарата на надморска височина от над 2,7 км твърде бързо. След инцидента околните ски писти бяха затворени, а работата по самия лифт беше спряна.



Въздушна линейка транспортира шестима души, ранени при инцидента.



Кабинковата линия, построена през 1962 г., е претърпяла основен ремонт в началото на 2023 г., включително подмяна на двигатели, макари и кабини.