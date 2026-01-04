© Най-малко 40 души са били убити при американски въздушен удар срещу Венецуела в ранните часове на събота, включително военни и цивилни. Това пише New York Times, цитирайки висш венецуелски служител.



Сред жертвите има както военни, така и цивилни. Вицепремиера на страната Делси Родригес също направи изявление за загиналите.



По-рано тя заяви по държавната телевизия, че в резултат на атаката има смъртни случаи сред военни и цивилни. Тя обаче не посочи конкретен брой жертви.



Американските войски удариха военната база Фуерте Тиуна в Каракас, където се намират по-специално Министерството на отбраната и главното командване на венецуелската армия. Атаките бяха насочени и към пристанището в град Ла Гуайра и летището Игероте в щата Миранда, пише изданието.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма убити американски войници, но не коментира колко ранени и убити и Additional footage of an attack helicopter with the U.S. Army or Marine Corps striking a site with rockets and its rotary autocannon near the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/xUW52zLd2j — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026 ма от страна на Каракас.



Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, заяви, че американски хеликоптери, пътуващи за евакуация на президента Николас Мадуро и съпругата му, са били под обстрел. Той допълни, че един хеликоптер е бил повреден, но "е останал годен за летене“ и че всички американски самолети са се "върнали у дома“.



Около половин дузина войници са били ранени при общата операция по залавянето на Мадуро, според двама американски служители, пожелали анонимност.