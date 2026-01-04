ЗАРЕЖДАНЕ...
|NYT: 40 души са убити при нападението на САЩ срещу Венецуела
Сред жертвите има както военни, така и цивилни. Вицепремиера на страната Делси Родригес също направи изявление за загиналите.
По-рано тя заяви по държавната телевизия, че в резултат на атаката има смъртни случаи сред военни и цивилни. Тя обаче не посочи конкретен брой жертви.
Американските войски удариха военната база Фуерте Тиуна в Каракас, където се намират по-специално Министерството на отбраната и главното командване на венецуелската армия. Атаките бяха насочени и към пристанището в град Ла Гуайра и летището Игероте в щата Миранда, пише изданието.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма убити американски войници, но не коментира колко ранени и убити и
Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, заяви, че американски хеликоптери, пътуващи за евакуация на президента Николас Мадуро и съпругата му, са били под обстрел. Той допълни, че един хеликоптер е бил повреден, но "е останал годен за летене“ и че всички американски самолети са се "върнали у дома“.
Около половин дузина войници са били ранени при общата операция по залавянето на Мадуро, според двама американски служители, пожелали анонимност.
Полетите в цяла Гърция бяха прекъснати
13:42 / 04.01.2026
Швейцарската полиция идентифицира още 16 жертви от пожара в Кран-...
12:21 / 04.01.2026
Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ...
10:02 / 04.01.2026
Белият дом публикува първо видео на Мадуро след задържането
09:33 / 04.01.2026
След празниците: Блокадите на гръцките фермери отново се засилват...
09:27 / 04.01.2026
NBC: Самолетът, превозващ Мадуро и съпругата му, кацна в Ню Йорк
08:34 / 04.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
