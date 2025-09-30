ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Мъж забравил в якето си лотариен билет с 15,3 милиона евро печалба
"Чух по радиото, че търсят победителя и си помислих: как може някой да бъде толкова глупав, че да не отиде да си вземе наградата?“, споделя мъжът пред репортери.
Лотарийният клон е търсил мистериозния победител в продължение на шест месеца, дори е поставял обяви в пунктовете за продажба, отбелязва AFP.
Мъжът прибрал билета в джоба на якето си и го прибрал в гардероба от март миналата година. Когато намерил билета миналата седмица открил, че той е щастливият победител.
Що се отнася до парите, те ще бъдат използвани за закупуване на нов диван и за издръжка на децата му, споделя германецът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Задържаха българка в Русия
19:45 / 29.09.2025
Голяма авиокомпания съкращава хиляди
12:18 / 29.09.2025
Елеонора Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България!
10:08 / 29.09.2025
Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военн...
16:59 / 28.09.2025
Силно земетресение удари Западна Турция
14:15 / 28.09.2025
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват
21:31 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS