Мъртвопиян поляк нападна българска жрица на любовта

© Мъртвопиян поляк се скара с българска проститутка и я намушка в апартамент на улица Фленсбургерщрасе в Рощок, Германия.



Около 18:15 ч. в понеделник вечерта спорът между 34-годишния мъж и 30-годишната жена ескалирал. Полякът ударил българката, след което извадил нож и порязал дълбоко ръката ѝ.







След нападението извършителят избягал от апартамента. Пострадалата жена се обадила на полицията и спешните служби.



Проститутка отказа на клиент да ѝ плати на вноски, той я уби и отиде на работа



Няколко полицейски коли пристигнали на мястото на инцидента, а 34-годишният мъж бил задържан наблизо малко по-късно. Тестът за алкохол в кръвта му показал ниво от 2,09 промила. Оръжието на престъплението е открито с металотърсач.



БГ проститутката е с тежки разкъсвания в болница. Според полицията 30-годишната жена е получила сериозни наранявания на ръката – очевидно, докато се е опитвала да отблъсне нападението, съобщава "Телеграф".



Заподозреният нападател е разследван за утежнено нападение. Той трябва да се яви пред съдия в Окръжния съд на Рощок.