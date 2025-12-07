Муцунски: България няма желание за диалог

© За съжаление, в момента няма голямо желание за диалог от страна на България. Това каза министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски, цитиран от МКД.



"Надявам се това да се промени, защото щетите от заседналия процес са не само за нас, но и за България, която губи време да има съсед, който е по-скоро член на ЕС", каза Муцунски.



Той подчерта, че за България е в икономически, политически и национален интерес решението на проблема.



Министърът добави, че позицията на правителството остава ясна и, че няма да се приемат никакви отстъпки, свързани с основните идентични черти на страната.



"Фокус" припомня, че вчера премиерът на РСМ Християн Мицкоски заяви, че проблемът не се крие в това дали българите ще бъдат добавени в Конституцията, а в последвалите желания за още промени.