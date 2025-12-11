Мост над Марица ще свърже Гърция и Турция

© Проектът за нов мост, свързващ Гърция и Турция в района на река Марица, навлиза в активна фаза, съобщават от гръцката компания Egnatia Odos SA, която отговаря за проектирането му.



Главният изпълнителен директор на Egnatia, Константинос Куцукос, заяви, че проучването на проекта е завършено и предадено на турската страна. "След четири години на напрежение между двете страни с удоволствие обявяваме предаването на окончателното проучване и проект за новия мост при Кипи“, посочи Куцукос. Проучването е започнало още през 2006 г., а последните четири години е преминало в много интензивна фаза.



През следващите месеци гръцката страна ще завърши тръжната документация, докато Турция ще направи същото, в съответствие със споразумението между двете държави. Когато строителството започне, надзорът ще се осъществява от съвместен екип, ръководен от Министерството на инфраструктурата и транспорта на Гърция и турския му еквивалент.



Новият мост, наречен "Мостът на приятелството“, ще бъде въжена конструкция с дължина 400 метра над река Марица и ширина над 30 метра, включваща четири ленти – по две в посока. Строителството беше планирано да започне през 2024 г., след като проектът беше одобрен по време на посещението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Атина през 2023 г. Това ще бъде вторият мост, свързващ двете държави.



"Мостът на приятелството“ ще играе важна роля като транспортна връзка между Европа и Азия и ще бъде част от бъдещия паневропейски "Коридор IV“. Проектът включва главен мост и два допълнителни моста за разтоварване. От гръцка страна той ще се включва в магистралната отсечка Егнатия – Солун – Кипи, а в Турция – в трасето Ипсала – Истанбул.



Създаването на моста е резултат от сътрудничеството между двете правителства, предвидено в междуправителственото споразумение, подписано в Истанбул през 2006 г. Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу уточни, че съществуващият мост Ипсала-Кипи, построен през 1958 г., е в добро структурно състояние след инспекции, като новият мост ще служи като негов еквивалент по-ниско по течението на реката.