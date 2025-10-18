ИЗПРАТИ НОВИНА
Москва: Твърде е рано за преговори с България за прелитане на руски самолети
Автор: Лора Димитрова 15:52
©
Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че няма контакти с редица държави относно прелитането на руски правителствени самолети. Коментирайки подготовката за евентуална среща на върха между Русия и САЩ в Унгария, дипломатът отбеляза, че е твърде рано да се водят преговори с Полша, България и Румъния относно възможността за прелитане през тяхното въздушно пространство, предаде ВФокусе Mail.

На въпрос за контактите с гореспоменатите държави по тази тема, дипломатът кратко отговори: "Все още е твърде рано.“

Припомняме, че вечерта на 16 октомври руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор. След двучасовия разговор двете страни се споразумяха незабавно да започнат подготовка за нова среща на върха. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че Будапеща може да бъде мястото на провеждането на срещата на върха.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че срещата на върха Русия-САЩ в Унгария може да се проведе още седмица след срещата на руския и американския външен министър, която е насрочена за следващата седмица.


