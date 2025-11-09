Мощен тайфун приближава Филипините

© Бурята, която приближава Филипините, е повишила степента си до супертайфун, пише BBC.



Тайфунът "Фунг-Уонг" ще донесе ветрове от 185 км/ч и проливни дъждове в няколко района днес, според метеорологичната служба на страната (Пагаса).



Евакуирани са над 100 000 души от източните и северните райони на остров Катандуанес. Няколко училища са отменили учебните занятия в понеделник, а други са ги заменили с онлайн часове. Philippine Airlines отмени и редица полети.



Супертайфунът идва дни след мощната буря "Калмаеги“, която остави след себе си разрушения и взе над 200 жертви.