ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Мощен тайфун приближава Филипините
Тайфунът "Фунг-Уонг" ще донесе ветрове от 185 км/ч и проливни дъждове в няколко района днес, според метеорологичната служба на страната (Пагаса).
Евакуирани са над 100 000 души от източните и северните райони на остров Катандуанес. Няколко училища са отменили учебните занятия в понеделник, а други са ги заменили с онлайн часове. Philippine Airlines отмени и редица полети.
Супертайфунът идва дни след мощната буря "Калмаеги“, която остави след себе си разрушения и взе над 200 жертви.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 799
|предишна страница [ 1/134 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
САЩ изпращат стратегически бомбардировачи на Източния фланг на Ев...
10:02 / 09.11.2025
Близо един милион души са евакуирани заради приближаващ тайфун
09:56 / 09.11.2025
Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не ...
22:30 / 08.11.2025
Евростат: Обезщетенията за старост и тези за болест гълтат милиар...
17:33 / 08.11.2025
Хърватски експерти: Следете цените на кафето, след като еврото вл...
14:07 / 08.11.2025
Кристалина Георгиева за Бюджет 2026: Трябва да внимаваме с дефици...
12:33 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS