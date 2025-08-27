ИЗПРАТИ НОВИНА
Младежи се гмуркат рисковано с ферибот, властите в Гърция взеха мерки
Автор: Илиана Пенова 17:28 / 27.08.2025
© Tik-Tok
Разрастващата се лятна традиция на малкия егейски остров Сикинос, където млади хора скачат в морето, когато фериботите отплават от пристанището, привлече вниманието както на туристите, така и на властите, пише Kathimerini.

Скорошно видео, разпространяващо се в социалните мрежи, показва десетки хора – известни на местно ниво като "апонеристи“ – да скачат от кея само секунди след отплаването на ферибота "Дионисиос Соломос“, докато тълпи от зяпачи аплодират от пристанището и от палубата на кораба, заснемайки зрелището с телефоните си.

Но това, което мнозина смятат за безгрижен ритуал, се възприема като риск за безопасността от пристанищните власти, които са започнали да налагат глоби. 

"Това е тревожно явление от последните години“, каза служител от Министерството на корабоплаването пред "Катимерини“. "Превърнало се е в своеобразен "обичай“ младите летовници да скачат във водата, сякаш се сбогуват с лятото.“

Местните служители на бреговата охрана са разположени на пристанището и редовно издават предупреждения. Властите съобщиха, че седем или осем участници, идентифицирани в последния инцидент, са били глобени, а прокурорите на близкия остров Наксос са били уведомени в случай, че са необходими допълнителни съдебни действия.

Морските власти казват, че най-голямата опасност не е от витлата на фериботите, тъй като водолазите оставят празнина, преди да влязат във водата, а от мощните течения, създавани при отплаването на корабите. "Те могат да блъснат плувците един в друг или в скали и пристанищни конструкции, причинявайки наранявания“, каза един от служителите.







