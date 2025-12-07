ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Медведев: САЩ продължават да дисциплинират обезумелия Европейски съюз
Според него САЩ правят това, "за да може едно болно животно да си спомни кой е истинският господар на цирка“. Той добави, че дори американският милиардер Илон Мъск е замесен в това, пожелавайки разпадането на Европейския съюз (ЕС).
"Не е зле! Като цяло това е в наша полза. По-добре великодържавният прагматизъм на Тръмп, отколкото глобалистката лудост на Байдън“, написа Медведев.
Оценявайки новата стратегия за национална сигурност на САЩ, руския политик подчерта по-рано, че тя се отличава с реалистичната си оценка на много съвременни предизвикателства. Въпреки това Медведев призова да не се преувеличава нейното значение.
"Това е просто набор от политически декларации. По-важното е какво е в съзнанието на хората.“ "И не само сред непоследователните вашингтонски чиновници, но и сред прословутата "дълбока държава““, заяви той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 84
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Френски медии: Тегне ли проклятие над Лувъра?
16:06 / 07.12.2025
Кристин Лагард: Остават само 25 дни до присъединяването на Българ...
14:11 / 07.12.2025
Муцунски: България няма желание за диалог
10:22 / 07.12.2025
Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките ...
10:22 / 07.12.2025
Силно земетресение разтресе Гърция
08:39 / 07.12.2025
Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!
21:57 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS