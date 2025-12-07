© Съединените щати продължават да дресират обезумелия Европейски съюз, за да му напомнят кой е шефът. Това заяви днес Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, предава Lenta.ru.



Според него САЩ правят това, "за да може едно болно животно да си спомни кой е истинският господар на цирка“. Той добави, че дори американският милиардер Илон Мъск е замесен в това, пожелавайки разпадането на Европейския съюз (ЕС).



"Не е зле! Като цяло това е в наша полза. По-добре великодържавният прагматизъм на Тръмп, отколкото глобалистката лудост на Байдън“, написа Медведев.



Оценявайки новата стратегия за национална сигурност на САЩ, руския политик подчерта по-рано, че тя се отличава с реалистичната си оценка на много съвременни предизвикателства. Въпреки това Медведев призова да не се преувеличава нейното значение.



"Това е просто набор от политически декларации. По-важното е какво е в съзнанието на хората.“ "И не само сред непоследователните вашингтонски чиновници, но и сред прословутата "дълбока държава““, заяви той.