|Майка и нейните две деца починаха след консумация на улична храна
След посещение на ресторант в квартал Ортакьой, в подножието на моста над Босфора, семейството се разболяло тежко. Бащата бил настанен в болница в критично състояние, докато двете деца на 6 и 3 години починали, съобщи регионалният здравен директор на Истанбул Абдулла Емре Гюнер. По-късно и майката починала в болницата, въпреки усилията на медицинския екип.
Властите започнаха разследване на случая. Взети са проби от местата, където семейството се е хранило, а четирима души са били задържани, съобщиха от здравните и правоприлагащите органи.
Според някои медийни съобщения семейството е консумирало миди с ориз и пълнени печени картофи, а други източници посочват, че са яли кюкюрек – популярно турско ястие от печени агнешки вътрешности, както и турски локум.
Разследването продължава, като властите се опитват да установят причината за трагичната хранителна интоксикация и да идентифицират всички отговорни за случилото се.
