ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Мадуро обяви извънредно положение в цяла Венецуела, военните са мобилизирани
Външното министерство на Венецуела обвини САЩ за атаката. Републиката, както се разбира от изявлението, "отхвърля, осъжда и порицава“ военната агресия, извършена от правителството на САЩ срещу територията на Венецуела и нейното население в гражданските и военните райони на Каракас, се посочва в изявление на министъра. Атака е била нанесена и срещу щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.
Външното министерство определи случилото се като грубо нарушение на Устава на ООН, "особено на членове 1 и 2, които закрепват зачитането на суверенитета, юридическото равенство на държавите и забраната за употреба на сила“. Такава агресия, подчертават властите във Венецуела, заплашва международния мир и стабилност, особено в Латинска Америка и Карибския басейн.
Американската армия потвърди, че САЩ нанасят удари по територията на Венецуела, съобщи Fox News, като се позова на източници.
Целта на нападението е да се завземат стратегическите ресурси на Венецуела – нефт и полезни изкопаеми – и да се опита да се "срине насилствено политическата независимост на страната“, смятат в републиката. Това обаче няма да се случи, а опитът да се наложи "смяна на режима“ ще се провали, се посочва в изявление.
"Николас Мадуро подписа и разпореди въвеждането в сила на указ за външно извънредно положениe на цялата територия на страната с цел защита на правата на населението, осигуряване на пълноценното функциониране на републиканските институции и незабавен преход към въоръжена борба. Цялата страна трябва да се мобилизира за разгромяване на тази империалистическа агресия“, се посочва в изявление.
Мадуро също така издаде заповед за незабавно разгръщане на командването на всеобхватната отбрана на страната и ръководните органи на отбраната във всички щати и общини в страната.
Медиите по-рано съобщиха за експлозии в Каракас в нощта на 3 януари. Според AP, в града са били чути най-малко седем експлозии, а в столицата на Венецуела са били забелязани и ниско летящи самолети. Южната част на Каракас, разположена недалеч от голяма военна база, е останала без електричество, пише Reuters.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Кой е Николас Мадуро: Шофьорът на автобус, който стана президент ...
13:06 / 03.01.2026
Тръмп: Мадуро е заловен и експулсиран от страната
12:13 / 03.01.2026
Fox News: САЩ нанасят удари по територията на Венецуела
11:07 / 03.01.2026
След заплахите на Тръмп: Експлозии във венецуелската столица Кара...
09:56 / 03.01.2026
Разкриха причината за пожара в швейцарския курорт Кран-Монтана
19:24 / 02.01.2026
Стотици полети са отменени заради лошото време на едно от най-гол...
17:42 / 02.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS