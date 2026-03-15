Иранският външен министър Абас Арагчи твърди, че Израел е замесен в атаки срещу цивилни цели в няколко арабски страни. Той направи това изявление в интервю за Al-Araby Al-Jadeed.Според иранския външен министър подобни атаки биха могли да бъдат насочени към ''подкопаване на отношенията между Техеран и регионалните арабски държави“. Той твърди, че това е опит за усложняване на взаимодействията на Иран със съседните страни.Арагчи коментира и състоянието на висшето ръководство на страната. Според него върховният лидер Моджтаба Хаменей е в добро здраве и има пълен контрол над ситуацията в страната.Министърът заяви, че Техеран подкрепя всякакви инициативи, които биха могли да доведат до пълно прекратяване на войната. Той отбеляза, че Иран е отворен за дипломатически усилия, насочени към прекратяване на конфликта.Според Арагчи, дипломатическите контакти продължават с няколко държави в региона. По-специално, преговори се водят с Катар, Саудитска Арабия, Оман и други съседни страни.Военните сблъсъци между САЩ и Иран все повече се превръща във война на изтощение, в която всяка страна се надява другата първа да загуби волята си за продължаване на конфликта. Експертите отбелязват, че Техеран разчита на продължително противопоставяне.Според "Маарив“ иранското ръководство разглежда настоящата ситуация като борба за оцеляване на режима. Д-р Раз Зимет, експерт по Иран в Института за изследване на националната сигурност, заяви, че въпреки значителния военен и икономически натиск, властите в Техеран не показват признаци на капитулация.Според него иранското ръководство постепенно се адаптира към новите условия. Появата на високопоставени служители на публични събития, включително митинги, отбелязващи Световния ден на Йерусалим, има за цел да демонстрира устойчивостта на режима и увереността му в способността му да продължи борбата.