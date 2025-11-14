ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
Автор: Борислава Благоева 21:50Коментари (0)155
©
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи. Това обяви руската компания в официално изявление, предава Interfax.

Конкретна сделка ще бъде обявена след постигане на окончателни споразумения и получаване на необходимите регулаторни одобрения, отбелязват от компанията.

Компанията се ангажирана да осигури непрекъснатост на дейността по време на продажбата и прехвърлянето на активите на новите собственици, подчертава в съобщението рускатото предприятие.''

"Това ще избегне риска от прекъсване на дейността и енергийните доставки за страните, в които оперира, и ще запази работните места“, обясниха от руската петролна компания.

За да разрешат бързо всички възникнали проблеми, специалистите на ''Лукойл'' са в постоянен контакт с властите в регионите, където оперира.

''Фокус'' припомня, Великобритания добави ''Лукойл'' към списъка си със санкции на 15 октомври, като част от основна актуализация на руския сегмент, изискваща всички транзакции с компанията да бъдат завършени до 29 ноември. 

Малко по-късно Министерството на финансите на САЩ добави руските петролни гиганти ''Лукойл'' и ''Роснефт'' към списъка със санкции на 22 октомври, издавайки лиценз за прекратяване на дейността до 21 ноември. 

Няколко от чуждестранните проекти на петролната компания бяха освободени от санкциите.

Скоро след това петролната компания обяви намерението си да продаде чуждестранните си активи. По-късно беше съобщено, че ''Лукойл'' е получила и приела предложение за изкупуване на чуждестранните си активи от международния търговец на стоки Gunvor. Офертата включваше придобиването на 100% от LUKOIL International GmbH и ключовите условия на сделката бяха договорени. Сделката обаче беше осуетена от позицията на Министерството на финансите на САЩ, което гласеше, че няма да предостави на Gunvor бизнес лиценз, докато конфликтът в Украйна продължава. Вследствие на това купувачът оттегли офертата си.

Международните операции на компанията се сблъскаха с проблеми веднага след включването на компанията в списъка със санкции. Миналата седмица компанията обяви непреодолима сила в иракското нефтено находище "Уест Курна-2“, най-големият ѝ международен актив.

Според уебсайта на ''Лукойл'' компанията участва в проекти в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Мексико, Обединените арабски емирства и Република Конго. Компанията притежава рафинерии и в България, Румъния и Холандия, както и мрежа от приблизително 2500 бензиностанции в 19 държави.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:18 / 14.11.2025
Майка и нейните две деца починаха след консумация на улична храна...
12:43 / 14.11.2025
Русия удари Киев, чуват се експлозии!
07:57 / 14.11.2025
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:28 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
12:44 / 13.11.2025
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
23:01 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електротранспорт в Пловдив?
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: