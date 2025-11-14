© ''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи. Това обяви руската компания в официално изявление, предава Interfax.



Конкретна сделка ще бъде обявена след постигане на окончателни споразумения и получаване на необходимите регулаторни одобрения, отбелязват от компанията.



Компанията се ангажирана да осигури непрекъснатост на дейността по време на продажбата и прехвърлянето на активите на новите собственици, подчертава в съобщението рускатото предприятие.''



"Това ще избегне риска от прекъсване на дейността и енергийните доставки за страните, в които оперира, и ще запази работните места“, обясниха от руската петролна компания.



За да разрешат бързо всички възникнали проблеми, специалистите на ''Лукойл'' са в постоянен контакт с властите в регионите, където оперира.



''Фокус'' припомня, Великобритания добави ''Лукойл'' към списъка си със санкции на 15 октомври, като част от основна актуализация на руския сегмент, изискваща всички транзакции с компанията да бъдат завършени до 29 ноември.



Малко по-късно Министерството на финансите на САЩ добави руските петролни гиганти ''Лукойл'' и ''Роснефт'' към списъка със санкции на 22 октомври, издавайки лиценз за прекратяване на дейността до 21 ноември.



Няколко от чуждестранните проекти на петролната компания бяха освободени от санкциите.



Скоро след това петролната компания обяви намерението си да продаде чуждестранните си активи. По-късно беше съобщено, че ''Лукойл'' е получила и приела предложение за изкупуване на чуждестранните си активи от международния търговец на стоки Gunvor. Офертата включваше придобиването на 100% от LUKOIL International GmbH и ключовите условия на сделката бяха договорени. Сделката обаче беше осуетена от позицията на Министерството на финансите на САЩ, което гласеше, че няма да предостави на Gunvor бизнес лиценз, докато конфликтът в Украйна продължава. Вследствие на това купувачът оттегли офертата си.



Международните операции на компанията се сблъскаха с проблеми веднага след включването на компанията в списъка със санкции. Миналата седмица компанията обяви непреодолима сила в иракското нефтено находище "Уест Курна-2“, най-големият ѝ международен актив.



Според уебсайта на ''Лукойл'' компанията участва в проекти в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Мексико, Обединените арабски емирства и Република Конго. Компанията притежава рафинерии и в България, Румъния и Холандия, както и мрежа от приблизително 2500 бензиностанции в 19 държави.