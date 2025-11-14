ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
Конкретна сделка ще бъде обявена след постигане на окончателни споразумения и получаване на необходимите регулаторни одобрения, отбелязват от компанията.
Компанията се ангажирана да осигури непрекъснатост на дейността по време на продажбата и прехвърлянето на активите на новите собственици, подчертава в съобщението рускатото предприятие.''
"Това ще избегне риска от прекъсване на дейността и енергийните доставки за страните, в които оперира, и ще запази работните места“, обясниха от руската петролна компания.
За да разрешат бързо всички възникнали проблеми, специалистите на ''Лукойл'' са в постоянен контакт с властите в регионите, където оперира.
''Фокус'' припомня, Великобритания добави ''Лукойл'' към списъка си със санкции на 15 октомври, като част от основна актуализация на руския сегмент, изискваща всички транзакции с компанията да бъдат завършени до 29 ноември.
Малко по-късно Министерството на финансите на САЩ добави руските петролни гиганти ''Лукойл'' и ''Роснефт'' към списъка със санкции на 22 октомври, издавайки лиценз за прекратяване на дейността до 21 ноември.
Няколко от чуждестранните проекти на петролната компания бяха освободени от санкциите.
Скоро след това петролната компания обяви намерението си да продаде чуждестранните си активи. По-късно беше съобщено, че ''Лукойл'' е получила и приела предложение за изкупуване на чуждестранните си активи от международния търговец на стоки Gunvor. Офертата включваше придобиването на 100% от LUKOIL International GmbH и ключовите условия на сделката бяха договорени. Сделката обаче беше осуетена от позицията на Министерството на финансите на САЩ, което гласеше, че няма да предостави на Gunvor бизнес лиценз, докато конфликтът в Украйна продължава. Вследствие на това купувачът оттегли офертата си.
Международните операции на компанията се сблъскаха с проблеми веднага след включването на компанията в списъка със санкции. Миналата седмица компанията обяви непреодолима сила в иракското нефтено находище "Уест Курна-2“, най-големият ѝ международен актив.
Според уебсайта на ''Лукойл'' компанията участва в проекти в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Мексико, Обединените арабски емирства и Република Конго. Компанията притежава рафинерии и в България, Румъния и Холандия, както и мрежа от приблизително 2500 бензиностанции в 19 държави.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:18 / 14.11.2025
Майка и нейните две деца починаха след консумация на улична храна...
12:43 / 14.11.2025
Русия удари Киев, чуват се експлозии!
07:57 / 14.11.2025
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:28 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
12:44 / 13.11.2025
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
23:01 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS