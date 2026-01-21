ИЗПРАТИ НОВИНА
Лошото време в Гърция продължава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:23Коментари (0)242
©
Лошото време продължава в Гърция, като проливни дъждове и бури засегнаха голяма част от страната, а властите остават в повишена готовност поради тежките метеорологични явления.

В област Атика са регистрирани непрекъснати валежи, като метеорологичните явления се засилиха от днес следобед с проливни дъждове и бури.

Наложи се и затварянето на училища, а корабите останаха на пристанището заради силния вятър, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева. 

Малко след 17:00 часа явленията в района на област Атика се засилиха, причинявайки проблеми по пътищата, а Оперативният център на пожарната е получил няколко обаждания през последния час, главно за изпомпване на вода в Керацини, Перама, Саламина, Пирея, Алимос, западните предградия, Западна Атика, но също и в центъра на Атина.

Обилните валежи причиниха проблеми в Атина, като улиците бяха наводнени, а шахтите преляха, което затрудни движението. По-рано беше изпратено съобщение на жителите на област Атика да не излизат навън, ако не е належащо.

Полицията въведе правила за движение по пътищата в Атика поради тежките метеорологични условия.

Според класификацията на валежите (RPI), прилагана от Метеорологичния отдел на Националната обсерватория в Атина, валежите днес са класифицирани като Категория 5 (Екстремни).

От следобедните часове интензивни явления се наблюдават в областите  Тесалия, Евия и Споради, докато през нощта лошото време ще засегне и Цикладите.  От обяд локално се наблюдават проливни дъждове и бури в източния и южния Пелопонес.








Все още няма коментари към статията.

