ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Лошото време в Гърция продължава
В област Атика са регистрирани непрекъснати валежи, като метеорологичните явления се засилиха от днес следобед с проливни дъждове и бури.
Наложи се и затварянето на училища, а корабите останаха на пристанището заради силния вятър, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.
Малко след 17:00 часа явленията в района на област Атика се засилиха, причинявайки проблеми по пътищата, а Оперативният център на пожарната е получил няколко обаждания през последния час, главно за изпомпване на вода в Керацини, Перама, Саламина, Пирея, Алимос, западните предградия, Западна Атика, но също и в центъра на Атина.
Обилните валежи причиниха проблеми в Атина, като улиците бяха наводнени, а шахтите преляха, което затрудни движението. По-рано беше изпратено съобщение на жителите на област Атика да не излизат навън, ако не е належащо.
Полицията въведе правила за движение по пътищата в Атика поради тежките метеорологични условия.
Според класификацията на валежите (RPI), прилагана от Метеорологичния отдел на Националната обсерватория в Атина, валежите днес са класифицирани като Категория 5 (Екстремни).
От следобедните часове интензивни явления се наблюдават в областите Тесалия, Евия и Споради, докато през нощта лошото време ще засегне и Цикладите. От обяд локално се наблюдават проливни дъждове и бури в източния и южния Пелопонес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Средната месечна нетна заплата в Хърватия, която преди три години...
10:03 / 21.01.2026
Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се...
23:39 / 20.01.2026
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
10:06 / 20.01.2026
Гръцките фермери се срещнаха с Мицотакис
22:56 / 19.01.2026
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:59 / 19.01.2026
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем евро...
11:05 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS