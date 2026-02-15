ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Летище ''Схипхол'' отмени над 100 полета заради лошото време
Според летището полетите са били отменени поради комбинация от силен снеговалеж и ветрове.
KLM Airlines съобщава, че летището е поискало от компанията да отмени определен процент от полетите си. На първо място, това са полети, планирани между 17:00 местно време и полунощ.
В цяла Холандия е обявено предупреждение за жълт код заради силния снеговалеж.
През януари, холандската авиокомпания KLM съобщи за недостиг на течност за размразяване на летище ''Схипхол'', а хиляди полети бяха отменени в рамките на пет дни поради студеното време.
По-рано тази година снеговалежите в Холандия причиниха значителни проблеми по пътищата на страната, като влаковете и общественият транспорт по много маршрути бяха отменени или се движеха по нарушен график.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 859
|предишна страница [ 1/144 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възм...
21:16 / 13.02.2026
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:12 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:47 / 10.02.2026
Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жер...
19:01 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS