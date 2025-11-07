ИЗПРАТИ НОВИНА
Летищата в Белгия отново спряха полетите
Автор: Росица Чинова 12:13Коментари (0)295
©
Летищата в Брюксел и Лиеж в Белгия отново се сблъскаха с временни прекъсвания на полетите си през нощта заради предполагаеми наблюдения на дронове, само часове след като Съветът за националната сигурност на белгийското правителство обсъди отговора си на възникващите заплахи, предава The Guardian.

Двете летища уточниха, че инцидентите са имали ограничено въздействие върху полетите.

Непотвърдени наблюдения на дронове бяха регистрирани и в района на атомната електроцентрала Доел, ядрения изследователски център SCK в Мол, както и в пристанището на Антверпен, предават местните медии Het Laatste Nieuws и VRT. На фона на нарастващото напрежение, се очаква Белгия да получи подкрепа от германската армия за противодействие на дронове, с цел да се сложи край на повтарящите се инциденти в близост до гражданските летища и военните обекти.

Подобни нарушения бяха съобщени и в Швеция, където второто по големина летище в Гьотеборг отбеляза прекъсвания поради дронове, а полицията започна разследване за "подозрителен авиационен саботаж".







