|Летищата в Белгия отново спряха полетите
Двете летища уточниха, че инцидентите са имали ограничено въздействие върху полетите.
Непотвърдени наблюдения на дронове бяха регистрирани и в района на атомната електроцентрала Доел, ядрения изследователски център SCK в Мол, както и в пристанището на Антверпен, предават местните медии Het Laatste Nieuws и VRT. На фона на нарастващото напрежение, се очаква Белгия да получи подкрепа от германската армия за противодействие на дронове, с цел да се сложи край на повтарящите се инциденти в близост до гражданските летища и военните обекти.
Подобни нарушения бяха съобщени и в Швеция, където второто по големина летище в Гьотеборг отбеляза прекъсвания поради дронове, а полицията започна разследване за "подозрителен авиационен саботаж".
