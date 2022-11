Легендарен музикант потъна в скръб

© Почина съпругата на легендарния вокалист на Deep Purple Иън Гилън.



"Разбрах, че съпругата на Иън Гилън Брон е починала. Всички сме с теб, Иън, изпращаме ти нашите искрени съболезнования и ти желаем много сили в тези трудни времена. Почивай в мир, Брон Гилън".



Това написа администраторът на Фейсбук страницата на певеца Ралф Бретшнайдер.



Иън се жени за приятелката си Брон през 1984 г. Той посвещава на нея парчето "Keep It Warm“ от албума Born Again на Black Sabbath от 1983 г. Оттогава два пъти са подновявали брачната си клетва. Дъщеря им Грейс Гилън е вокал на рок банда също като бяща си - тя пее в групата Papa LeGal.