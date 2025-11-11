ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лавров: Русия ще проведе ядрени тестове, ако го направи друга ядрена сила
"Русия е готова да обсъди опасенията на Съединените щати относно това, което Вашингтон нарича "съмнителни подземни дейности", каза Лавров.
Лавров също така изрази безпокойство от изявленията на САЩ, които предполагат, че ядрените тестове могат да бъдат използвани за геополитически цели.
