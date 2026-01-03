ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ландау: Операцията във Венецуела приключи
"Нова зора за Венецуела! Тиранинът си отиде. Сега той най-накрая ще се изправи пред правосъдието за престъпленията си“.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от Венецуела в резултат на специална операция на американските сили на ''Delta Force'' .
