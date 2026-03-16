Куба остана без ток
Министерството на енергетиката и минното дело посочи "пълно спиране'' на електрическата система на страната и заяви, че провежда разследване.
Президентът Мигел Диас-Канел предупреди, че островът не е получавал доставки на петрол повече от три месеца и работи на слънчева енергия, природен газ и топлоелектрически централи.
Масивно прекъсване на електрозахранването преди повече от седмица удари западната част на острова, оставяйки милиони без електричество.
Куба обвини енергийната блокада на САЩ за проблемите си. През януари президентът Доналд Тръмп заплаши с тарифи всяка страна, която би продавала или доставяла петрол на острова.
Сергей Пройчев
преди 5 мин.
Искаха команизъм получиха команизъм.Скоро ще се върнат към феодалтия строй.Комунизма свършва като свършат чуждите пари за харчене.
