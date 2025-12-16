ИЗПРАТИ НОВИНА
Красив европейски град въведе нов начин на плащане
22:29
В швейцарския град Лугано, разположен в италианската част на страната, биткойнът постепенно се превръща в разплащателно средство за почти всичко, предава bTV.

В магазините служителите работят с устройства, които на пръв поглед изглеждат като стандартни POS терминали, но всъщност са апарати за криптоплащания. Те са предоставени безплатно на местните търговци от общината с цел да се насърчи използването на дигитални валути.

Към момента около 350 магазина и ресторанта в Лугано приемат биткойн. Местната власт позволява с криптовалута да се плаща и за част от общинските услуги, включително детски грижи. Това превръща града в един от най-напредналите европейски примери за реално използване на криптовалути в ежедневието.

Френският клиент Николас, който се определя като убеден привърженик на биткойна, споделя пред ВВС, че за него най-голямото предимство е усещането за свобода.

По думите му криптовалутата не преминава през традиционната финансова система. Той разказва и за разпространените в Швейцария биткойн подаръчни карти, които позволяват сума в швейцарски франкове да бъде заредена директно в криптопортфейл.

На главната улица на Лугано, изпълнена с луксозни бутици, Черубино Фрай – собственик на магазина Vintage Nassa, който продава чанти и часовници – също приема биткойн. Основната причина за това са значително по-ниските такси.

При криптоплащанията те са под 1%, докато при дебитни карти достигат около 1,7%, а при кредитни – до 3,4%. Въпреки това Фрай признава, че засега плащанията с криптовалута са по-скоро изключение, но очаква сериозен ръст в рамките на следващите пет до десет години.

Докато в Лугано моделът изглежда успешен, на други места подобни експерименти се провалят. Ел Салвадор, който през 2021 г. обяви биткойна за законно платежно средство, не успя да го наложи в ежедневните разплащания. Повечето граждани обмениха предоставените им биткойни в долари и престанаха да ги използват.

Въпреки това има и други положителни примери – Любляна често е определяна като най-дружелюбния към криптовалутите град в света, следвана от Хонконг и Цюрих.

Икономисти обаче отправят сериозни предупреждения. Серджо Роси от Университета във Фрибург посочва, че волатилността и репутационните рискове на биткойна не бива да се подценяват.

Според него търговците трябва незабавно да конвертират криптовалутата в швейцарски франкове или друга официална валута, тъй като дигиталните портфейли могат да бъдат загубени при фалит на платформа. За разлика от тях банковите депозити в Швейцария са гарантирани до 100 000 франка.

