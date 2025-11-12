ИЗПРАТИ НОВИНА
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за мигранти 
Автор: Илиана Пенова 23:01Коментари (0)148
В следобедните часове на сряда, 12 ноември, в центъра за настаняване на мигранти в Клейди, община Синтики , е имало безредици, след съобщения за напрежение и опити на гости да избягат, пише гръцката медия serres24.gr.

Според публикация на Теодорос Алацидис в социалните мрежи, се съобщава, че е възникнал инцидент вътре в сградата , по време на който някои имигранти са причинили щети на оградата .

Силни полицейски сили се втурнахали на мястото , за да възстановят реда, включително използвайки химикали.

Полицията обаче отрича информацията, че имигрантите са избягали.

Друга информация споменава 29 ареста, предимно на египетски имигранти. Отбелязва се, че 3 от 29-те арестувани са обвинени и в опит за бягство, тъй като са се опитали да избягат по време на инцидентите, но не са успели.

Ситуацията вече се нормализира  и  в структурата е възстановено спокойствие .

Този център е дом за мигранти, които идват в Гърция през Либия. По-голямата част от тях са египтяни, като има и хора от Пакистан и Бангладеш.

Публикацията на Теодорос Алацидис:

"Въстание в центъра за мигранти в Клейди, община Синтики.

Според предоставената информация, в центъра е имало хаос, като мигрантите са прерязали оградата и са си тръгнали, а полицейски сили са пристигнали ,

за да ги вземат.

Ако забележите някого в близките села около центъра, обадете се в полицията.“

"Бъдете внимателни в селата Неос Петрициос

, Промахона и Агистрос“







