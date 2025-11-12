Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за мигранти 

© В следобедните часове на сряда, 12 ноември, в центъра за настаняване на мигранти в Клейди, община Синтики , е имало безредици, след съобщения за напрежение и опити на гости да избягат, пише гръцката медия serres24.gr.



Според публикация на Теодорос Алацидис в социалните мрежи, се съобщава, че е възникнал инцидент вътре в сградата , по време на който някои имигранти са причинили щети на оградата .



Силни полицейски сили се втурнахали на мястото , за да възстановят реда, включително използвайки химикали.



Полицията обаче отрича информацията, че имигрантите са избягали.



Друга информация споменава 29 ареста, предимно на египетски имигранти. Отбелязва се, че 3 от 29-те арестувани са обвинени и в опит за бягство, тъй като са се опитали да избягат по време на инцидентите, но не са успели.



Ситуацията вече се нормализира и в структурата е възстановено спокойствие .



Този център е дом за мигранти, които идват в Гърция през Либия. По-голямата част от тях са египтяни, като има и хора от Пакистан и Бангладеш.



Публикацията на Теодорос Алацидис:



"Въстание в центъра за мигранти в Клейди, община Синтики.



Според предоставената информация, в центъра е имало хаос, като мигрантите са прерязали оградата и са си тръгнали, а полицейски сили са пристигнали ,



за да ги вземат.



Ако забележите някого в близките села около центъра, обадете се в полицията.“



"Бъдете внимателни в селата Неос Петрициос



, Промахона и Агистрос“