|Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за мигранти
Според публикация на Теодорос Алацидис в социалните мрежи, се съобщава, че е възникнал инцидент вътре в сградата , по време на който някои имигранти са причинили щети на оградата .
Силни полицейски сили се втурнахали на мястото , за да възстановят реда, включително използвайки химикали.
Полицията обаче отрича информацията, че имигрантите са избягали.
Друга информация споменава 29 ареста, предимно на египетски имигранти. Отбелязва се, че 3 от 29-те арестувани са обвинени и в опит за бягство, тъй като са се опитали да избягат по време на инцидентите, но не са успели.
Ситуацията вече се нормализира и в структурата е възстановено спокойствие .
Този център е дом за мигранти, които идват в Гърция през Либия. По-голямата част от тях са египтяни, като има и хора от Пакистан и Бангладеш.
Публикацията на Теодорос Алацидис:
"Въстание в центъра за мигранти в Клейди, община Синтики.
Според предоставената информация, в центъра е имало хаос, като мигрантите са прерязали оградата и са си тръгнали, а полицейски сили са пристигнали ,
за да ги вземат.
Ако забележите някого в близките села около центъра, обадете се в полицията.“
"Бъдете внимателни в селата Неос Петрициос
, Промахона и Агистрос“
