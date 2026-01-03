ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Кой ще ръководи Венецуела при отсъствието на Мадуро?
Вицепрезидент на Венецуела е Делси Родригес.
"Ако отсъствието на президента на републиката настъпи през първите четири години от конституционния мандат, нови общи избори трябва да се проведат в следващите тридесет дни. До избирането и встъпването в длъжност на нов президент, поста му се заема от изпълнителния вицепрезидент", се казва в документа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално вр...
18:44 / 03.01.2026
Разследват двамата управители на бара в Швейцария след смъртоносн...
17:30 / 03.01.2026
САЩ обвиниха Мадуро и съпругата му в наркотероризъм
15:44 / 03.01.2026
Как световните лидери оценяват атаката на САЩ срещу Венецуела
14:52 / 03.01.2026
Ландау: Операцията във Венецуела приключи
14:05 / 03.01.2026
Кой е Николас Мадуро: Шофьорът на автобус, който стана президент ...
13:06 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS