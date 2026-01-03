ИЗПРАТИ НОВИНА
Кой ще ръководи Венецуела при отсъствието на Мадуро?
Автор: Елиза Дечева 19:28Коментари (0)371
Властта във Венецуела при отсъствието на президента Николас Мадуро преминава към неговия заместник. Това следва по Конституцията на републиката, съобщава РИА Новости.

Вицепрезидент на Венецуела е Делси Родригес.

"Ако отсъствието на президента на републиката настъпи през първите четири години от конституционния мандат, нови общи избори трябва да се проведат в следващите тридесет дни. До избирането и встъпването в длъжност на нов президент, поста му се заема от изпълнителния вицепрезидент", се казва в документа.


Статистика: