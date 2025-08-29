ИЗПРАТИ НОВИНА
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:39Коментари (0)428
©
Климатична карта показва аномалия на средното морско налягане (Mean MSLP anomaly) според сезонната прогноза на ECMWF.

Аномалията показва отклонението на налягането от средните стойности за периода 1993-2016 г., съобщава Метео Балканс.

Най-новата сезонна прогноза на Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF) очертава тенденциите за предстоящата зима 2025-2026 г., като данните сочат към по-специфични условия за Балканския полуостров.

Анализът на картата за аномалия на средното морско налягане, предоставен от "Метео Балканс", показва отклонения от обичайните стойности, които могат да оформят времето през следващите месеци.

Какво показва картата?

Според данните, Балканите попадат в зона с по-високо от нормалното атмосферно налягане. На климатичната карта тази аномалия е представена с жълти и оранжеви цветове, които се свързват с преобладаващо антициклонално време. Това предполага по-стабилни и сухи условия през зимните месеци – декември 2025 г., януари и февруари 2026 г.

Високото налягане често действа като бариера пред влажните средиземноморски циклони, което може да доведе до по-малко валежи от обичайното. В същото време съществува и вероятност за така наречените "блокиращи обстановки". При тях циклоните биват спрени от зоната на високо налягане, което може да причини значителни валежи от сняг в определени райони.

Температури и валежи

Макар прогнозата да не е директно за температурите, по-високото налягане обикновено се свързва с по-меко време, особено в началото на зимата. Въпреки това, през януари и февруари, под влияние на антициклоните, е възможно да се формират студени температурни инверсии. Те водят до по-ниски температури и мъгли в низините и котловините, докато в планините времето остава по-топло и слънчево.

Сибирските антициклони, които носят силен студ, също са фактор, но при блокиращи обстановки температурите най-вероятно ще останат около нормата. Според анализа, екстремно ниски температури от порядъка на минус 15-20 градуса по Целзий не се очакват.

Обобщена прогноза

Като цяло, зимата на Балканите се очертава да бъде по-суха и по-стабилна от средностатистическата. Вероятността за чести и обилни валежи е по-малка, което означава, че снежните покривки в районите с ниска надморска височина може да са рядкост.







