ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Кибератака към австралийска авиокомпания, публикуваха лични данни на клиенти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:56Коментари (0)43
©
Хакери твърдят за изтичане на лични данни на 5 милиона клиенти на австралийската авиокомпания Qantas в тъмната мрежа. Миналата седмица киберпрестъпниците публикуват писмо на сайт, с което целят изнудване. Те съобщават, че ще публикуват информацията, ако не им бъде платен подкуп в определен срок.

Авиокомпанията е една от над 40-те фирми в световен мащаб, засегнати от хакерската атака, за която се съобщава, че съдържа до 1 милиард клиентски записи, предава The Guardian.

Данните на Qantas, които са откраднати от база данни Salesforce при голяма кибератака през юни, включват имейл адреси, телефонни номера, дати на раждане и номера на редовни полети на клиенти. Те не съдържат данни за кредитни карти, финансова информация или данни за паспорта.

В събота групата маркира данните като "изтекли“, написвайки: "Не бъди следващото заглавие, трябваше да платя откупа“.

От авиокомпанията заявиха, че приоритетите им са "продължаваща бдителност и предоставяне на постоянна подкрепа на нашите клиенти“ след атаката през юни.

"Продължаваме да предлагаме денонощна линия за поддръжка и специализирани съвети за защита на самоличността на засегнатите клиенти“, допълват още те.

Говорител на платформата Salesforce заяви пред Guardian Australia, че компанията "няма да се ангажира, да преговаря или да плаща каквито и да било изнудвания“. Няма и индикации, че платформата е била компрометирана.

Стана ясно обаче, че другите глобални данни са били откраднати между април 2024 г. и септември 2025 г. и са включвали лична и контактна информация на клиентите и служителите на компаниите, включително дати на раждане, история на покупките и номера на паспорти.

През юли Qantas получи продължаваща съдебна забрана от Върховния съд на Нов Южен Уелс, гарантираща защита, за да се предотврати достъпът, преглеждането, разкриването, използването, предаването или публикуването на откраднати данни от когото и да било, включително трети страни.

От авиокомпанията заявиха, че разследват случая с помощта на специализирани експерти по киберсигурност.

"Въведехме и допълнителни мерки за сигурност, увеличихме обучението на екипите си и засилихме системното наблюдение и откриване, откакто се случи инцидентът в средата на годината“, заявяват от Qantas.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
"Развъдник на ужасите": Труповете на над 250 животни са намерени ...
14:17 / 12.10.2025
2500 евро за квадратен метър в Гърция
09:20 / 12.10.2025
Мицкоски иска представители на "македонското малцинство" в българ...
08:10 / 12.10.2025
Стрелба на площад в Германия, има ранени
21:54 / 11.10.2025
Арестуваха българин за убийството на бившата му съпруга в Калифор...
20:29 / 11.10.2025
Експлозия във военен завод в САЩ, има много загинали, някои са в ...
21:25 / 10.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Местни избори 2023 г.
БК Локомотив Пловдив
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: