|"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл"
САЩ наложиха санкции срещу "Лукойл" като част от усилията да накара Кремъл да започне мирни преговори за Украйна и блокираха опита на "Лукойл" да продаде активи на "Гънвор" преди крайния срок за санкциите - 21 ноември.
"Карлайл" е в ранен етап на проучване на покупката на активите, каза един от източниците. Тя обмисля да кандидатства за американски лиценз, който да й позволи да купи активите и след това да започне надлежна проверка.
"Карлайл" е информирал "Лукойл" за намеренията си.
