"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл"
Автор: Елиза Дечева 22:28 / 13.11.2025
©
Американският гигант за частни инвестиции "Карлайл" проучва възможностите за закупуване на руския петролен гигант на "Лукойл", казаха източници, запознати с въпроса, цитирани от Reuters.  

САЩ наложиха санкции срещу "Лукойл" като част от усилията да накара Кремъл да започне мирни преговори за Украйна и блокираха опита на "Лукойл" да продаде активи на "Гънвор" преди крайния срок за санкциите - 21 ноември.

"Карлайл" е в ранен етап на проучване на покупката на активите, каза един от източниците. Тя обмисля да кандидатства за американски лиценз, който да й позволи да купи активите и след това да започне надлежна проверка. 

"Карлайл" е информирал "Лукойл" за намеренията си.


Статистика: