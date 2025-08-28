ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Камион с българска регистрация се преобърна в Турция
Според получената информация, българският шофьор е загубил контрол над камиона по причини, които все още не са установени. Превозното средство се е преобърнало настрани от пътя, но шофьорът е излязъл невредим. Медицински екипи са пристигнали на мястото и са прегледали шофьора. Установено е, че няма наранявания.
Инцидентът е причинил щети на камиона и на покривните материали, които е превозвал. Разпръснатите по пътя материали са причинили кратко прекъсване на движението.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Малка градска къща за около 150 000 евро, а вила с басейн между 4...
10:53 / 28.08.2025
Тръмп обвини Сорос в подкрепа на протестите в САЩ, заплаши го със...
22:52 / 27.08.2025
Две деца са убити при стрелба в католическо училище в САЩ
20:00 / 27.08.2025
Въвежда се четиридневна работна седмица с 10-часови смени в Гърци...
14:11 / 26.08.2025
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
21:04 / 25.08.2025
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:22 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS