© Президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил задържан заедно със съпругата си и изведен извън страната след нападение от страна на САЩ. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Според него, въоръжените сили на САЩ са провели успешна мащабна операция по нанасяне на удар по територията на Венецуела.



Серия от експлозии в района на Каракас е започнала около 02:00 часа местно време и е продължила около 20 минути. В резултат на това са били повредени военни обекти, а също така, според местните медии, е пострадал мавзолеят на бившия президент на страната.



Как световните лидери реагираха на американските удари:



Премиерът на Полша Доналд Туск заяви пред журналисти, че ударите на САЩ по Венецуела ще се отразят на ситуацията в целия свят. "По-късно ще има време да се оцени подробно как това ще се отрази на обстановката в нашия регион. Сега такива събития засягат целия свят, затова ще реагираме и ще се подготвим за по-нататъшното развитие на ситуацията“, заявява Туск.



Главният съветник на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган Джемил Ертъм заявява, че Анкара подкрепя Венецуела, която е подложена на нападение от страна на САЩ. Според него Турция е на страната на венецуелския народ и президента Николас Мадуро и счита за недопустимо подобни действия да останат без последствия.



Президентът на Куба Мигел Диас-Канел поиска незабавна реакция от международната общност на "престъпното нападение'' на САЩ срещу Венецуела. Той заявява, че регионът, който Хавана позиционира като "зона на мир'', е подложен на жестока атака. Според него "действията на САЩ са проява на държавен тероризъм, насочен срещу венецуелския народ и латиноамериканския регион като цяло".



Президентът на Колумбия Густаво Петро призова в социалната мрежа X да се свикат незабавно заседания на ООН и Организацията на американските държави (ОАД) поради ударите по Каракас. Той заяви, че столицата на Венецуела е била ударена с ракети и "Венецуела е била нападната".



Президентът на Аржентина Хавиер Милей приветства ареста на Николас Мадуро. "Свободата напредва“, написа Милей в социалните медии.



Руското външно министерство заяви, че ударите на САЩ по Венецуела се възприемат в Москва като акт на агресия. Според министерството оправданията, дадени от Вашингтон, са невъзможни, а идеологическите нагласи надделяват над прагматичния подход.



