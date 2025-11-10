ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Как да разпознаем истинските евробанкноти?
Автор: Марияна Стойчева 17:22Коментари (0)95
© БНБ
Българската народна банка съвместно с Европейската централна банка, в изпълнение на дейностите си по информиране и публичност във връзка с въвеждането на еврото в Република България, подготвиха информационни материали, предназначени за запознаване на обществеността с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите.

За запознаване на широката общественост с дизайна и защитите на евробанкнотите може да използвате плакат от следния линк.

Относно разпознаването на евробанкнотите при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията на защитните елементи, публикувани на следния линк.

Подробно описание и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията "Европа“ и от първата серия по метода "ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ“ са достъпни на страницата на Европейската централна банка на следния линк.

При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, Българската народна банка препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на Европейската централна банка на следния линк.

Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия на следния линк.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес
16:01 / 10.11.2025
Предупреждения в Гърция
10:13 / 10.11.2025
Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси Западна Турция
09:24 / 10.11.2025
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
16:44 / 09.11.2025
Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
14:32 / 09.11.2025
Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски бо...
15:11 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Футболно първенство за ветерани
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: