Техеран ще продължи да нанася целенасочени удари срещу американски и израелски цели докато ''портите на ада'' не се отворят за тях. Това заяви днес Али Мохамад Наини, говорител на Иранския корпус на революционната гвардия (IRGC), предава Turkiye Today.

''Врагът трябва да очаква продължаващи целенасочени... атаки. Портите на ада ще се отварят все повече и повече за САЩ и Израел с всяка изминала минута'', предупреждава Наини.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран, включително Техеран, причинявайки щети и жертви сред цивилното население. Иран извършва ответни удари срещу израелска територия, както и срещу американски военни цели в Близкия изток.