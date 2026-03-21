Иранските сили нанесоха ракетен удар по израелския обект в Димона в отговор на израелската атака срещу ядрения обект в Натанз, съобщи иранската държавна телевизия IRIB.
''Иран нанесе удар по Димона след атаката на противника срещу ядрения обект в Натанз'', съобщи държавната телевизия на Ислямската република.
Според информационната агенция Tasnim в резултат на атаката се е сринала сграда.
Израелската служба за бърза помощ съобщи, че броят на ранените при ракетната атака е достигнал 39 души.
Иранската държавна телевизия заяви, че ударът срещу Димона е бил извършен в отговор на американско-израелската атака срещу ядреното съоръжение в Натанз, един от основните ядрени обекти на Иран.
Димона е град в Южен Израел, в който се намира основното ядрено съоръжение на страната, за което се смята, че произвежда плутоний за недекларирана програма за ядрени оръжия (приблизително 80-400 бойни глави).
🚨⭕️ BREAKING: Fire erupts in Dimona after a direct Iranian missile impact. pic.twitter.com/wnTscPZqq7— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) March 21, 2026
Курсът на еврото скочи
16.03
Тръмп предупреди НАТО
16.03
Тръмп: Санкциите на САЩ срещу руския петрол ще бъдат възобновени веднага щом кризата в Близкия изток приключи
15.03
Израелски изтребител е бил атакуван с ракета ''земя-въздух'' в Ир...
14:01 / 21.03.2026
Иранският посланик: Тази война не е на Румъния или България
10:44 / 21.03.2026
Иран: Нямаме петрол в танкери за продажба
09:39 / 21.03.2026
Тръмп обмисля край на войната с Иран, но иска други държави да па...
08:38 / 21.03.2026
Reuters: Кремъл се готви за масови протести и репресии
10:53 / 21.03.2026
САЩ изпращат още кораби с десантни групи към Близкия Изток
07:41 / 20.03.2026
