Гърция се готви за много лошо време
Автор: Илиана Пенова 18:57
©
Времето в Гърция се променя в средата на седмицата, тъй като от четвъртък се очакват обилни дъждове в много райони на страната.

"В четвъртък ще има доста дъжд , докато в петък явленията ще бъдат по-интензивни и ще засегнат Йонийско море, Епир, западна Централна Гърция и северозападен Пелопонес, като постепенно ще се разширят до централните и северните райони“, според съобщението на  метеоролога Тодорис Колидас в публикация за времето .

"Температурата ще падне малко, с 2 до 3 градуса, докато вятърът няма да надвишава 5 до 6 по скалата на Бофорт“, добавя г-н Колидас.

14.10.2025

В цяла Гърция облачността е малко, локално се увеличава в континенталната част, главно в следобедните часове, а от сутрешните часове в западен Крит, с локални превалявания от дъжд или ръмеж. 

Видимостта ще бъде локално ограничена и на места ще се образува мъгла, главно на запад в сутрешните и вечерните часове.

Вятърът на запад първоначално ще бъде слаб и постепенно ще духа от север-северозапад от 2 до 4 по скалата на Бофорт, а на изток ще духа от северни посоки от 3 до 4 и временно следобед на югоизток до 5 по скалата на Бофорт.

Температурата няма да се промени съществено. Ще достигне от 19 до 21 градуса на север и до 22 градуса на местно ниво, от 22 до 23 градуса в останалата част на страната и от 24 до 25 градуса по Целзий в южен Крит и Додеканезите.

15.10.2025

В източната част на континента, на островите в северната част на Егейско море, в Спорадите и на остров Евия, облачност с локални превалявания, а от обяд, главно в централните и северните райони, изолирани бури.

В останалата част от страната, облачност, временно увеличаване на запад и в Крит, с локални превалявания от дъжд или ръмеж, главно в обедните и следобедните часове.

Видимостта ще бъде локално ограничена и на места ще се образува мъгла, главно на запад в сутрешните часове.

Ветровете на запад ще бъдат променливи от 2 до 3 по скалата на Бофорт. В останалата част от страната ще духат от северни посоки от 3 до 4, а локално в Егейско море - 5 по скалата на Бофорт.

Температурата ще се понижи леко на север.

16.10.2025

В Йонийско море и на континента облачността временно ще се увеличи с локални превалявания от дъжд или ръмеж. От късната вечер на запад валежите ще се засилят и ще се появят спорадични бури. В останалата част на страната малко облачност.

Ветровето на запад ще духа от изток-югоизток от 4 до 5, а в Йонийско море постепенно локално от 6 по скалата на Бофорт с тенденция към усилване, а на изток от северни посоки от 3 до 5 по скалата на Бофорт.

Температурите ще се понижат още малко в централните и северните райони.

17.10.2025

В Йонийско море, Епир, Западна Централна Гърция и Северозападен Пелопонес облачно с превалявания и спорадични бури. Явленията постепенно ще се разпространят към централните и северните райони. Очаква се отслабване на явленията от късния следобед. В останалата част на страната облачност с малка вероятност за временно увеличение.

Ветровете на запад ще духат от изток-югоизток с 5 до 6, а в Йонийско море локално 7 по скалата на Бофорт, а на изток от северни посоки 4 до 5, като постепенно ще се обръщат към югоизток със същата интензивност.

Температурата ще се повиши леко на юг.







