Гърците напускат бащиния дом чак към 30

© Младите гърци напускат родителските си домове по-късно от повечето си европейски връстници и след като го направят, от тях се изисква да изразходват най-големия дял от доходите си за жилище навсякъде в Европейския съюз, според данни на Евростат, пише Ekathimerini.



През 2024 г. средната възраст на младите хора, напускащи дома си в ЕС, е била 26,2 години, което е малко по-малко от 26,3 години през 2023 г. Най-високите средни стойности са регистрирани в Хърватия (31,3 години), Словакия (30,9 години), Гърция (30,7 години), Италия (30,1 години) и Испания (30 години). Най-ниските са установени във Финландия (21,4 години), Дания (21,7 години) и Швеция (21,9 години).



Въпреки че страни като Кипър, Хърватия и Италия също наблюдават по-късно напускане на дома от млади хора, последващите разходи за жилище там са сравнително ниски.



В Гърция обаче е обратното. Въпреки че напускат дома си в по-напреднала възраст, често след няколко години трудов стаж, младите гърци са изправени пред най-голямата жилищна тежест в ЕС.



През 2024 г. те са изразходвали средно 30,3% от разполагаемия си доход за наем, което е най-високият процент в блока. Дания е следвана с 28,9%.