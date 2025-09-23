ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Гърците напускат бащиния дом чак към 30
През 2024 г. средната възраст на младите хора, напускащи дома си в ЕС, е била 26,2 години, което е малко по-малко от 26,3 години през 2023 г. Най-високите средни стойности са регистрирани в Хърватия (31,3 години), Словакия (30,9 години), Гърция (30,7 години), Италия (30,1 години) и Испания (30 години). Най-ниските са установени във Финландия (21,4 години), Дания (21,7 години) и Швеция (21,9 години).
Въпреки че страни като Кипър, Хърватия и Италия също наблюдават по-късно напускане на дома от млади хора, последващите разходи за жилище там са сравнително ниски.
В Гърция обаче е обратното. Въпреки че напускат дома си в по-напреднала възраст, често след няколко години трудов стаж, младите гърци са изправени пред най-голямата жилищна тежест в ЕС.
През 2024 г. те са изразходвали средно 30,3% от разполагаемия си доход за наем, което е най-високият процент в блока. Дания е следвана с 28,9%.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Фермерка: Аз губя, а милиони евро от ЕС отиват при измамници
12:38 / 23.09.2025
Водеща загина в самолетна катастрофа!
12:31 / 23.09.2025
Среброто скоро може да изпревари златото
10:45 / 23.09.2025
Земетресение от 5 по Рихтер в съседна на България държава
08:03 / 22.09.2025
Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
22:52 / 21.09.2025
Журналист създава фирма с печалба от милиони, но зад идеята стои ...
11:35 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS