Greenpeace: Дрехите, продавани от Shein съдържат опасни химикали

© Дрехите, продавани от Shein съдържат опасни химикали, които надхвърлят границите, определени от Европейския съюз. Това сочи нов доклад на Greenpeace, публикуван в понеделник, цитиран от Tanjug.



"От 56-те анализирани облекла, 18 съдържаха опасни химикали, някои от които далеч надвишават границите, определени от европейските регулации," се посочва в изявлението на международната организация.



В облеклата от Shein, екологичната организация забеляза наличието на фталати – химикали, използвани за укрепване на пластмасите, както и водоустойчиви и петноустойчиви агенти, които се считат за постоянни замърсители.