|Greenpeace: Дрехите, продавани от Shein съдържат опасни химикали
"От 56-те анализирани облекла, 18 съдържаха опасни химикали, някои от които далеч надвишават границите, определени от европейските регулации," се посочва в изявлението на международната организация.
В облеклата от Shein, екологичната организация забеляза наличието на фталати – химикали, използвани за укрепване на пластмасите, както и водоустойчиви и петноустойчиви агенти, които се считат за постоянни замърсители.
