Главният прокурор на Венецуела: САЩ нямат юрисдикция в случая с Мадуро

© Американският съд няма юрисдикция в случая с президента Николас Мадуро и трябва да признае това, счита главният прокурор на Венецуела Тарек Уилям Сааб, предава САЩ, предава ТАСС.



"Искам да призова съдия Алвин Хелърщайн да зачита международните закони и да признае липсата на юрисдикция на съда си да съди президента на суверенна държава като Венецуела, който е защитен с дипломатически имунитет като държавен глава“, отбелязва той.



"ФОКУС" припомня, че 92-годишният федерален съдия Алвин К. Хелърщайн, номиниран от президента Бил Клинтън през 1998 година, ще гледа делото срещу президента на Венецуела Николас Мадуро. Мадуро и съпругата му се явиха на 5 декември на първото заседание на съда в Ню Йорк. Пред съда Мадуро заяви, че е бил е "отвлечен при военна операция".