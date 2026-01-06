ЗАРЕЖДАНЕ...
|Главният прокурор на Венецуела: САЩ нямат юрисдикция в случая с Мадуро
"Искам да призова съдия Алвин Хелърщайн да зачита международните закони и да признае липсата на юрисдикция на съда си да съди президента на суверенна държава като Венецуела, който е защитен с дипломатически имунитет като държавен глава“, отбелязва той.
"ФОКУС" припомня, че 92-годишният федерален съдия Алвин К. Хелърщайн, номиниран от президента Бил Клинтън през 1998 година, ще гледа делото срещу президента на Венецуела Николас Мадуро. Мадуро и съпругата му се явиха на 5 декември на първото заседание на съда в Ню Йорк. Пред съда Мадуро заяви, че е бил е "отвлечен при военна операция".
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Тръмп: Операцията във Венецуела показа, че САЩ имат най-силната а...
17:52 / 06.01.2026
Комарджия спечели половин милион долара от залавянето на Николас ...
12:53 / 06.01.2026
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Маду...
23:05 / 05.01.2026
Мадуро пледира "невинен"
21:28 / 05.01.2026
Мадуро и съпругата му се явяват пред съда в Ню Йорк
19:44 / 05.01.2026
Куба обяви двудневен траур за загиналите при защитата на Мадуро
08:58 / 05.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
