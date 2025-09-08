ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гигантският джакпот в САЩ падна
От лотарията казаха, че двамата, които си делят огромната сума, са купили билети в щатите Мисури и Тексас. Всеки от тях трябва да избере дали да получи разсрочено около 893 милиона долара или да вземе накуп 410 милиона. И двете суми са преди данъчното облагане. Имаше и големи утешителни награди, информират от Нова тв. Още двама участници спечелиха по два милиона долара, а 18 души взимат по един милион.
